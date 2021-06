Der Euro hat sich am Mittwoch im frühen Handel kaum verändert präsentiert. Die Gemeinschaftswährung kostete gegen 8.30 Uhr 1,2127 Dollar und damit nur geringfügig mehr als 1,2124 Dollar am Vorabend. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Dienstagnachmittag auf 1,2108 Dollar festgesetzt.Die Gemeinschaftswährung bleibt in der Defensive, schreiben die Helaba-Analysten in ihrem Tagesausblick. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...