Der polnische Spieleentwickler arbeitet nach dem Absturz von 450 auf 150 Zloty an der Trendwende. Ausgangspunkt für das aufkeimende Anlegerinteresse ist das Kultgame Cyberpunk2077, das nach diversen Problemen auf der Xbox und Playstation-Konsolen aus dem Programm genommen wurde. Nun steht der Blockbuster vor der Rückkehr in den Playstation-Store. Das ist der zweitwichtigste Absatzkanal. Bei der Vorstellung des Spiels wurden 17 Mio. Verkäufe im ersten Jahr erwartet und 10 Mio. im zweiten. Die Verschiebung um ein gutes halbes Jahr machte sich zuletzt beim Gewinn im ersten Quartal bemerkbar. Dieser Effekt wird mit der Rückkehr des Spiels nun umgekehrt. Die Aktie hat ein Kurspotenzial von 50 %, wenn man nur halbwegs an den Anfangserfolg anknüpfen kann.



Dies ist ein Ausschnitt aus der heutigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!

CD PROJEKT-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de