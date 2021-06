Berlin (ots) - Es raschelt, es reißt, es löst sich auf, es fliegt: Heute ist "Tag der kleinen Forscher" 2021 und in Kitas, Horten und Grundschulen in ganz Deutschland dreht sich alles um das Motto "Papier - das fetzt!". Tausende Kinder entdecken anlässlich des Mitmachtags der Stiftung "Haus der kleinen Forscher", was Papier alles kann - gemeinsam mit ihren Erzieherinnen und Erziehern, mit ihren Grundschullehrkräften oder auch mit ihren Familien.Bereits seit Wochen wird im Rahmen kleiner oder großer Aktionen oder ganzer Projektwochen in Kitas, Horten und Grundschulen zum Thema Papier geforscht. Krönender Abschluss sind die Forscherfeste vor Ort, die heute am Aktionstag gefeiert werden. Vielerorts sind die Möglichkeiten, den Aktionstag gemeinsam mit Gästen und allen Kindern in den Bildungseinrichtungen zu zelebrieren, nach wie vor eingeschränkt. Die Stiftung selbst verlegt ihr Forscherfest daher auch in diesem Jahr wieder ins Netz. Dort zeigen unter hdkf.de/forschertag2021 beispielsweise Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung "Haus der kleinen Forscher", sowie Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung, spannende Forscherideen rund um das Material Papier.Bundesbildungsministerin Anja Karliczek stellt Forscheridee vor"Mit dem 'Haus der kleinen Forscher' fördern wir schon früh das natürliche Interesse von Mädchen und Jungen an MINT-Themen und machen sie stark für die Zukunft", sagt Bundesbildungsministerin Anja Karliczek, die Schirmherrin des "Hauses der kleinen Forscher". "Die Stiftung leistet damit einen wichtigen Beitrag für bessere individuelle Bildungschancen, aber auch mit Blick auf die dringend benötigte Fachkräftesicherung im MINT-Bereich! Denn wir brauchen kluge Köpfe mit einer MINT-Ausbildung, damit unser Land auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleibt."In einer Videobotschaft zum Aktionstag beschreibt die Ministerin außerdem, wie sich Altpapier in buntes Konfetti verwandeln lässt.Viel Spaß beim Forschen und EntdeckenNeben der Ministerin unterstützen zahlreiche Politikerinnen und Politiker den Aktionstag - genauso wie enge Partner der Stiftung. "Wir setzen uns alle zusammen dafür ein, Kinder stark für die Zukunft zu machen", sagt Silke Lohmiller, Geschäftsführerin der Dieter Schwarz Stiftung. "Wir wissen, dass viele Herausforderungen der Zukunft, wie Klimawandel und Digitalisierung, mit Natur und Technik zu tun haben. Ein Grundverständnis in diesen Bereichen hilft Kindern, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen und sich eine eigene Meinung zu bilden. Und neben all dem macht es einfach Spaß, Neues zu entdecken und Dinge zu erforschen."Zeigen, was Pädagoginnen und Pädagogen täglich leistenWer früh forscht, stellt Fragen, denkt selbstbestimmt, handelt verantwortungsvoll und erwirbt damit wichtige Kompetenzen für die Zukunft. "Pädagogischen Fach- und Lehrkräften kommt dabei eine besondere Rolle zu", sagt Michael Fritz, Vorstandsvorsitzender der Stiftung "Haus der kleinen Forscher". "Sie motivieren und begleiten die Kinder dabei, scheinbar Selbstverständliches kritisch zu hinterfragen. Der 'Tag der kleinen Forscher' ist deshalb auch dazu da zu zeigen, was Fach- und Lehrkräfte tagtäglich leisten, damit unsere Kinder eine gute Bildung erhalten."Unter diesem Link (http://www.bilddatenbank-hdkf.de/pages/search.php'search=%21collection6232&k=c4c942c548) finden Sie ein Foto, das Key-Visual und das Logo des Aktionstags. Bitte beachten Sie die Quellenangabe © "Mareike Mittelbach / Stiftung Haus der kleinen Forscher" für das Foto. Für das Logo und das Key Visual lautet der Copyrightverweis © "Haus der kleinen Forscher". Das Bildmaterial ist nur zur einmaligen Verwendung und im Zusammenhang mit dem "Haus der kleinen Forscher" freigegeben.Wollen Sie wissen, wie das "Haus der kleinen Forscher" in Ihrer Region arbeitet? Wir vermitteln gerne den Kontakt zu einem Ansprechpartner/einer Ansprechpartnerin vor Ort. So erfahren Sie auch gleich, ob in Ihrer Nähe ein Forscherfest gefeiert wird.Pressekontakt:Stiftung Haus der kleinen ForscherKatharina HanrathsReferentin für Presse und ÖffentlichkeitsarbeitRungestr. 1810179 BerlinTel 030 23 59 40 -207presse@haus-der-kleinen-forscher.dewww.haus-der-kleinen-forscher.deOriginal-Content von: Stiftung Haus der kleinen Forscher, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/126571/4943027