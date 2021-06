In ihrem "Marktausblick zur privaten Krankenversicherung" bescheinigt die Rating-Agentur Assekurata der PKV, dass sie zwar wirtschaftlich gut durch die Corona-Krise komme und es durch Beitragsanpassungen zu Rekordwachstum komme, allerdings gebe es daneben eine Stagnation in Sachen Pflegezusatzversicherung. Der Niedrigzins hat die private Krankenversicherung (PKV) auch 2021 fest im Griff und schlägt mit hohen Beitragsanpassungen in der Voll- und Pflegeversicherung durch. Dies teilte die Rating-Agentur ...

