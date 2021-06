Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Bis auf zehn Punkte näherte sich der DAX gestern seinem Rekordhoch. Zum Handelsende verbuchte er dann sogar noch einen Schlussrekord. Er schloss bei 15.729 Punkten und damit so hoch wie noch nie. Das entspricht einem Plus von 0,4 Prozent. Worauf es jetzt für den DAX ankommt, erläutert Thomas Bergmann in dieser Sendung. Der DAX-Experte zeigt, welche Hürden und Unterstützungen von Bedeutung sind. Sehen Sie den DAX-Check von Montag bis Freitag live um 09:00 Uhr auf unserer Facebookseite oder auf unserer Homepage im Livestream.