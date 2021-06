Berlin (ots) - "Kein Blatt vor den Mund - Für die ärztliche Freiberuflichkeit als Garant für Patientenschutz und eine am Gemeinwohl ausgerichtete ärztliche Berufsausübung"Der Spitzenverband Fachärzte Deutschlands e.V. (SpiFa) veröffentlicht die zweite Phase seiner Kampagne zur Bundestagswahl 2021 unter dem Slogan "Damit es eine Berufung bleiben kann!"Wer sich für den Beruf des Arztes entscheidet, tut dies sehr bewusst, um für Menschen da zu sein und ihnen in jeder Lebenslage als Arzt oder Ärztin zu helfen. Dies steht als Motivation klar und deutlich im Vordergrund. Dabei ist ein hohes Maß an rechtlich abgesicherter und am Ende auch wirtschaftlicher Unabhängigkeit von fundamentaler Bedeutung dafür, dass die ärztliche Tätigkeit eine Berufung bleiben kann. Dafür braucht es Freiheiten und rechtliche Rahmenbedingungen, die den freien Beruf klar schützen und nicht stetig in Bedrängnis bringen.Dr. med. Dirk Heinrich, Vorsitzender des Vorstandes des SpiFa e.V.: "Wir fordern daher von Politik und der gemeinsamen Selbstverwaltung, Ärztinnen und Ärzte von den Fesseln nicht notwendiger Bürokratisierung, versorgungsfeindlicher - weil weder für den Patient noch seinen Arzt nutzenstiftender - Digitalisierung und auch ganz generell von Eingriffen in das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient zu verschonen. Mit unserem 10-Punkte-Programm 'Facharzt 2025. Gemeinsam in Klinik und Praxis.' machen wir Vorschläge für ein Gesundheitssystem von Morgen.""Erst kürzlich hat auf Initiative des Bundesministeriums für Gesundheit (BMG) unter Bundesgesundheitsminister Spahn der Bundestag mit dem Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz (GVWG) zahlreiche Maßnahmen und Änderungen im Gesundheitswesen auf den Weg gebracht , welche die Versorgung gerade nicht verbessern, sondern weiter einen Weg beschreiben, der das Berufsbild Arzt beschneidet und die als Berufung empfundene Tätigkeit sachwidrig beeinträchtigt." erklärt Dr. med. Christian Albring , Vorstandsmitglied des SpiFa."Es wird von uns nicht hingenommen werden, dass die Stellung des Arztes in der Gesellschaft und so die sich über die Gemeinwohlbindung seiner Berufsausübung ausdrückende und gelebte Berufung zum Dienst am Patienten weiter zur schlichten Dienstleistung, die man am Ende meint, auch noch auf verschiedene andere Berufsgruppen aufteilen zu können, degradiert wird.", fügt Dr. med. Dirk Heinrich hinzu."Ärztliche Verantwortung ist nicht teilbar.", schließt Lars Lindemann, Hauptgeschäftsführer des SpiFa an und kündigte an, "Den Fachärztinnen und Fachärzten in Klinik und Praxis anhand der Auswertung im Rahmen der Bundestagswahlkampfes an die politischen Parteien übermittelten insgesamt 18 Wahlprüfsteine eine klare Wahlempfehlung zu geben, damit die ärztliche Tätigkeit weiterhin eine Berufung bleiben kann."Alle Informationen zur Kampagne finden Sie unter www.MeinFacharztMeineWahl.dePressekontakt:SpiFa-Pressekontakt:E-Mail: presse@spifa.deSpiFa e.V., Robert-Koch-Platz 9, 10115 BerlinTel.: +49 (0)30 4000 9631Original-Content von: SpiFa e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153103/4943035