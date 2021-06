Wallisellen (ots) - Zum 100-jährigen Jubiläum der Farbenfabrik lanciert die Dold AG die erste CO2-neutrale Farbe der Schweiz. Der uruguayische Botschafter nutzte diese Gelegenheit, um sich bei Dold persönlich für das Engagement zu bedanken."I am very well impressed", würdigte Dr. Alejandro Garofali Acosta, Botschafter von Uruguay, das langjährige Engagement des Walliseller Familienunternehmens. Dold sei ein "First Mover" und er wünsche sich, dass weitere Unternehmen diesem Beispiel folgen. Damit meint er die Zusammenarbeit mit der Stiftung KMU Clima Schweiz, die in Uruguay Aufforstungsprojekte betreibt. Seit 2016 kompensiert die Dold AG so auf freiwilliger Basis die gesamten direkt und indirekt anfallenden CO2-Emissionen im Unternehmen, welche in Form von Strom, Heizung und Mobilität anfallen. Durch dieses Engagement werden jährlich rund 7000 Bäume in Uruguay gepflanzt. Mit der Lancierung der neuen Mineralfarbe City Mineral+ geht Dold noch einen konsequenten Schritt weiter: Bei diesem Produkt werden sämtliche CO2-Emissionen, welche bei der Herstellung der Rohstoffe und während dem gesamten Produktlebenszyklus anfallen, ebenfalls komplett kompensiert - ein Engagement für die Zukunft, das den Werten der Dold AG mehr als entspricht.City Mineral+ ist eine Fassaden-Mineralfarbe mit top Verarbeitungseigenschaften. Eine hochspezialisierte Sol-Silikatfassadenfarbe, ideal für den Einsatz in der modernen Architektur und im Denkmalschutz.Die Dold AG wurde am 1. August 1921 von Hans Dold und wird in dritter und vierter Generation von Curt Christian Dold und seinen drei Söhnen geführt. Innerhalb der Dold Gruppe ist die Dold AG für die Fertigung und den Vertrieb von Farben und Nasslacken zuständig. Sämtliche Produkte werden in der Schweiz entwickelt und produziert. Mit rund 110 Mitarbeitenden erzielt die Dold AG einen Umsatz von rund 30 Millionen Franken.Pressekontakt:Herr Michael Steinlin, GeschäftsführerDold AG, Hertistrasse 4, 8304 WallisellenTel: +41 44 877 48 26Natel: +41 78 628 15 75michael.steinlin@dold.chOriginal-Content von: Dold AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100085747/100872702