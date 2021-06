Der Online-Modehändler About You ist bei seinem Börsendebüt in Frankfurt mit Gewinnen gestartet. Die Aktien gingen am Mittwoch mit 25,60 Euro in den Handel. Der Ausgabepreis hatte bei 23,00 Euro gelegen. Zum Zuteilungspreis wurde das Hamburger Unternehmen mit rund 3,9 Milliarden Euro bewertet.

