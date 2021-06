Nach der starken Erholung in den vergangenen Wochen musste die Aktie von JinkoSolar am gestrigen Dienstag einen kräftigen Rücksetzer verkraften. Das Chartbild hat sich damit vorerst wieder eingetrübt, auch wenn die Stimmung für Green-Tech-Aktien allgemein wieder besser ist. In der kommenden Woche wird es bei JinkoSolar richtig spannend.Die Zahlen zum ersten Quartal stehen an. Am Freitag, 25. Juni, gewährt der chinesische Solarmodulhersteller Einblick in seine Bücher. Neben Umsatz und Gewinn wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...