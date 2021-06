Wien (www.anleihencheck.de) - Am heutigen Handelstag sind die Augen der Marktteilnehmer voll und ganz auf die Sitzung der US-Notenbank gerichtet; hiervon sind ab 20 Uhr unserer Zeit Ergebnisse zu erwarten, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Im Fokus der Märkte stehe, wann die Federal Reserve ankündigen werde, die Netto-Käufe des Anleihekaufprogramms zu reduzieren, auch Tapering genannt. Die Forward Guidance zum Tapering besage, dass das aktuelle Ausmaß der monatlichen Käufe von netto USD 120 Mrd. zumindest fortgeführt werde, bis substanzielle Fortschritte zur Erreichung der geldpolitischen Ziele (Vollbeschäftigung und Preisstabilität) erzielt worden seien. Diese Guidance sei im Dezember 2020 eingeführt worden und richte sich im aktuellen Umfeld erhöhter Inflationsraten wohl vordergründig auf die Entwicklungen am Arbeitsmarkt. ...

