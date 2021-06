Munich (ots/PRNewswire) - Nagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, wird zum 21. Juni 2021 als neues Unternehmen in den SDAX aufsteigen. Nur sechs Monaten nach dem eigenständigen Listing bestätigt die Aufnahme in den SDAX Index die zunehmende Bedeutung von Nagarro an den Kapitalmärkten.Am 03. Juni 2021 hat die Deutsche Börse das Ergebnis der außerordentlichen Überprüfung ihrer Indices bekannt gegeben: Nagarro ist eines von vier sogenannten "Small Caps", die in den SDAX aufsteigen - Nagarro wurde auf Grundlage der sogenannten Fast Entry-Rule zugelassen. Viermal im Jahr entscheidet die Börse über die Zusammensetzung ihrer Indizes, 70 Werte sind dabei im SDAX gelistet. Ob ein Unternehmen auf- oder absteigt, wird anhand der Free Float-Marktkapitalisierung des Unternehmens gemessen sowie am Börsenumsatz."Vor zwei Wochen konnten wir den Meilenstein von 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern feiern. Heute freuen wir uns sehr, dass uns die Deutsche Börse bereits nach nur sechs Monaten in den SDAX aufnimmt" so Annette Mainka, Custodian of Regulatory Compliance bei Nagarro. "Die Aufnahme in den SDAX wird das Vertrauen der weltweiten Anleger in unsere Aktie weiter erhöhen. Zugleich ist es für uns eine Bestätigung unserer bisherigen Wachstumsstrategie. Es ist der richtige Zeitpunkt unser Versprechen zu erneuern, auch in Zukunft Mehrwert für alle Stakeholder des Unternehmens zu schaffen."Seit Bekanntgabe der Neuaufnahme in den SDAX Index konnte die Aktie der Nagarro SE eine Wertsteigerung von über 20 % verzeichnen und notierte zum Marktschluss am 14. Juni 2021 auf ihrem Allzeithoch von EUR 107,50 (XETRA).Für weitere Informationen besuchen Sie www.nagarro.comFür Anfragen kontaktieren Sie bitte press@nagarro.comÜber NagarroNagarro, ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich Digital Engineering, unterstützt Kunden auf ihrem Weg zu innovativen, digital ausgerichteten Unternehmen und verhilft ihnen so zum Vorsprung in ihren Märkten. Das Unternehmen zeichnet sich durch seinen unternehmerischen, agilen und globalen Charakter, seine CARING-Mentalität und seinen Ansatz des "Thinking Breakthroughs" aus. Nagarro beschäftigt über 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 26 Ländern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nagarro.com.FRA: NA9 (SDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1533523/Annette_Mainka.jpgLogo: https://mma.prnewswire.com/media/844192/Nagarro_Logo.jpgPressekontakt:Vera Reichlin-Meldeggvera.reichlin-meldegg@nagarro.com+43 664 80490 220Original-Content von: Nagarro, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134167/4943091