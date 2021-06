Mainz (ots) - Durchschnittlich 22,55 Millionen (Marktanteil: 67,4 Prozent) Zuschauer und Zuschauerinnen verfolgten am Dienstagabend, 15. Juni 2021, im ZDF die 0:1-Niederlage der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen EM-Gruppengegner Frankreich. In der Spitze waren sogar bis zu 23,54 Millionen beim ersten Aufritt der DFB-Auswahl dabei. Die Begegnung ist damit das bisher meistgesehene Spiel der UEFA EURO 2020.Bereits das 18.00-Uhr-Spiel der EM-Gruppe F zwischen Europameister Portugal und Ungarn (3:0) erreichte mit durchschnittlich 6,44 Millionen Fußball-Fans am Bildschirm eine hohe Sehbeteiligung. Der Marktanteil lag bei 34,4 Prozent.Ansprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportPressemappe: https://presseportal.zdf.de/pm/die-uefa-euro-2020-im-zdf/"sportstudio" in der ZDFmediathek: http://sportstudio.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4943193