Neu-Ulm, 16. Juni 2021. Mit der neuen Siemens-Partnerschaft für die "Industrielle Kommunikation" baut das Neu-Ulmer IT-Haus s.i.g. IT mit IQ mbH jetzt sein Portfolio im Bereich der Industrial Services deutlich aus. Im Fokus stehen dabei die Themen Netzwerke und Security in der Fabrik sowie die sichere Anbindung und Fernwartung von Produktionsnetzen und -maschinen. Waren diese Netze früher strikt von den ,Office'-Netzwerken der Verwaltung getrennt, wachsen sie heute mehr und mehr zusammen. Denn Insellösungen funktionieren im Zeitalter von IoT und Industrie 4.0 nicht mehr. Mit Siemens als Partner sind wir nun in der Lage, ganzheitliche Lösungen für Industrieunternehmen umzusetzen, die höchsten Ansprüchen an Sicherheit und Verfügbarkeit genügen", begrüßt Eugen Straub, Geschäftsführer der s.i.g. mbH, die neue Zusammenarbeit. s.i.g. deckt dabei als regionaler Partner den Großraum Ulm/Neu-Ulm sowie die Region rund um den zweiten Sitz des Unternehmens in Erfurt ab. Es ist geplant, die Partnerschaft mit Siemens in Zukunft weiter auszubauen.

Eines der Produkte, die im Zentrum der Zusammenarbeit stehen, ist SINEMA Remote Connect - die Managementplattform für Fernwartung. Über diese Server-Applikation können verschlüsselte Verbindungen (VPN) zwischen den Maschinen, Anlagen und den Servicetechnikern leicht aufgebaut und gemanagt werden. Auf diese Weise müssen Servicetechniker nicht mehr vor Ort sein, um Maschinen warten und Probleme lösen zu können. Der Techniker hat zu jeder Zeit, die Möglichkeit, wenn er eine aktive Internetverbindung besitzt, ein VPN zu den Anlagen herzustellen. Der Betreiber der Anlage, kann dies zu jeder Zeit unterbinden, sowie nur bei Bedarf aktivieren. Steht die Verbindung, kann der Fernzugriff auf die Maschine erfolgen. Die Verwaltung aller Lizenzen, der Software, der Anlagen und der User erfolgt zentral. Wiederkehrende Aufgaben lassen sich automatisieren, sodass selbst sehr große Installationen einfach verwaltet werden können. SINEMA RC kann sowohl als Managed Service bei der s.i.g. mbH oder on Premise im eigenen Rechenzentrum betrieben werden.

