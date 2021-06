Die UBM Development AG (UBM) hat gefallen an nachhaltigen Anleihen gefunden. Nach der erfolgreichen Platzierung Mitte Mai 2021 (klick hier) war die UBM gestern mit einer Sustainability-Linked Hybridanleihe mit einem Volumen von 100 Millionen Euro erneut erfolgreich. Die Nachfrage war so hoch, dass die Bücher nach wenigen Stunden geschlossen wurden. Der Zinssatz von 5,5 Prozent ist in der heutigen ...

