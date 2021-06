Berlin (ots) - Am 24. Juni 2021 findet die nächste Bundesvertreterversammlung der Deutschen Rentenversicherung Bund statt. Da die Corona-Pandemie weiter andauert, treffen sich die Mitglieder des Selbstverwaltungsgremiums virtuell. Die Sitzung beginnt um 11:00 Uhr. Sie ist öffentlich und wird auf www.deutsche-rentenversicherung.de per Live-Stream übertragen.Zu Beginn berichtet die Vorsitzende des Bundesvorstandes, Anja Piel, zur Lage und Entwicklung der Rentenversicherung. Anschließend behandelt die Bundesvertreterversammlung das Schwerpunktthema "Die Rentenversicherung im Wahljahr". Eine Einführung dazu gibt der Politikwissenschaftler Karl-Rudolf Korte. Korte ist Professor an der Universität Duisburg-Essen und Direktor der "NRW School of Governance".An der Diskussion im Anschluss beteiligen sich neben Anja Piel auch Uwe Hildebrandt, alternierender Vorsitzender der Bundesvertreterversammlung, Alexander Gunkel, alternierender Vorsitzender des Bundesvorstands und Gundula Roßbach, Präsidentin der Deutschen Rentenversicherung Bund.Die Bundesvertreterversammlung setzt sich aus 60 Versicherten- und Arbeitgebervertretern aller 16 Rentenversicherungsträger zusammen. Ihre Mitglieder werden bei der Sozialwahl gewählt und sind ehrenamtlich tätig.Pressekontakt:Dr. Dirk von der HeidePressesprecherTel. 030 865-89178Fax. 030 865-27379pressestelle@drv-bund.deOriginal-Content von: Deutsche Rentenversicherung Bund, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/50838/4943197