Siemens Healthineers-Calls mit 67%-Chance bei Kursanstieg auf 53 Euro

Nach ihrem Allzeithoch vom 8.2.21 bei 49,99 Euro trat die im TecDAX gelistete Siemens Healthineers-Aktie (ISIN: DE000SHL1006) in eine Seitwärtsbewegung innerhalb einer Handelsspanne von 45 bis 49 Euro ein. In den vergangenen Tagen näherte sich der Aktienkurs nicht zuletzt wegen optimistischer Analystenkommentare wieder dem oberen Rand der Tradingrange an.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie, die in der neuesten Analyse von J.P. Morgan mit einem Kursziel von 54,50 Euro zum Kauf empfohlen wird, in Kürze das alte Hoch überwinden, um danach zumindest auf 53 Euro anzusteigen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Renditen ermöglichen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 50 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis bei 50 Euro, Bewertungstag 15.12.21, BV 0,1, ISIN: DE000HR44KG8, wurde beim Aktienkurs von 49,51 Euro mit 0,30 - 0,31 Euro gehandelt.

Erreicht die Siemens Healthineers-Aktie innerhalb des nächsten Monats tatsächlich die Marke von 53 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 0,48 Euro (+55 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 45,50 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 45,50 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MA7EHD9, wurde beim Aktienkurs von 49,51 Euro mit 0,44 - 0,45 Euro taxiert.

Kann die Siemens Healthineers-Aktie auf 53 Euro zulegen, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls - sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt - auf 0,75 Euro (+67 Prozent) erhöhen.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 44,064 Euro

Der SG-Open End Turbo-Call auf die Siemens Healthineers-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 44,064 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000SD94HA9, wurde beim Aktienkurs von 49,51 Euro mit 0,55 - 0,56 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der Siemens Healthineers-Aktie auf 53 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 0,89 Euro (+59 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Siemens Healthineers-Aktien oder von Hebelprodukten auf Siemens Healthineers-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Quelle: hebelprodukte.de