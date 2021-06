DJ Spitzenverbände der Wirtschaft gründen transatlantische Initiative

BERLIN (Dow Jones)--Die vier deutschen Spitzenverbände der Wirtschaft haben eine gemeinsame Initiative gegründet, die Schwung in die transatlantischen Beziehungen bringen soll. Diese Transatlantic Business Initiative (TBI) setzt sich für eine Stärkung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Deutschland und der EU sowie den USA und Kanada ein.

"Ziel ist, offen über Differenzen zu sprechen und konstruktive Lösungen zu finden", erklärten der Bundesverband deutscher Banken (BdB), der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) sowie der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) in einer gemeinsamen Stellungnahme.

Die TBI werde den Dialog mit der Bundesregierung, der Europäischen Kommission, den relevanten Parlamenten und vor allem mit den Regierungen in Washington und Ottawa suchen.

"Die transatlantischen Beziehungen haben in den vergangenen Jahren einige Herausforderungen durchlebt", erklärte BDI-Präsident Siegfried Russwurm, der Vorsitzender der TBI ist. "Nun müssen EU und USA wieder an einem Strang und in die gleiche Richtung ziehen, um die großen globalen Herausforderungen wie den Klimawandel sinnvoll anzugehen, aber auch, um Chancen wie die Digitalisierung zum Wohl unserer Gesellschaften optimal zu nutzen."

Der EU-US-Gipfel habe gezeigt, dass die Regierungen der transatlantischen Partner bereit seien, eng zusammenzuarbeiten. Auch die deutsche und europäische Wirtschaft sei es.

Bankenpräsident Hans-Walter Peters betonte, die Pandemie habe deutlich gemacht, dass weltweite Krisen nur gemeinsam bewältigt werden können. Dies gelte auch für den Finanzsektor. "Auf beiden Seiten des Atlantiks stellen sich die gleichen Fragen, wie wir mit Schwung den Aufbau nach der Pandemie finanzieren und die Finanzwirtschaft nachhaltiger und digitaler ausrichten", erklärte Peters.

BGA-Präsident Anton Börner mahnte in dem transatlantischen Verhältnis zu mehr Kollaboration und weniger Konfrontation. "Die USA und die EU müssen die Bewältigung der großen, globalen Herausforderungen zur gemeinsamen Aufgabe machen und dürfen sich nicht weiter in kleinteiligen Handelskonflikten verlieren", so Börner. "Unser gemeinsames Anliegen ist, dass die Förderung der transatlantischen Beziehungen wieder einen höheren und damit ihm gebührenden Stellenwert in Berlin und Brüssel bekommt."

Die TBI plant vier Lenkungskreise zu den Themen Handels- und Investitionspolitik, Energie- und Klimapolitik, Daten- und Digitalwirtschaft sowie Unternehmen und Finanzen.

