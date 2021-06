ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat SAP nach dem Finanzanalystentag im Zuge der Sapphire-Now-Konferenz mit einem Kursziel von 121 Euro auf "Neutral" belassen. Der Tenor sei zwar positiv gewesen, aber in den Details habe es Schwächen gegeben, schrieb Analyst Michael Briest in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Vorteile des Rise-Angebots seien klar umrissen worden und vor allem für kleinere Kunden sei ein "Geschäftswandel als Dienstleistung" interessant. Wichtig sei es aber auch, das Industrie-Cloudpotenzial auszuweiten. Es bleibe daher bis 2025 noch viel zu tun./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 07:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 07:53 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007164600

