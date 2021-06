FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die DZ Bank hat die Aktie der Norma Group auf ihre "Equity Ideas Long List" gehoben und die Einstufung bei einem fairen Wert von 55 Euro mit "Kaufen" bestätigt. Nach einem starken ersten Quartal rechne er mit einer Fortsetzung der guten Entwicklung im Bereich Auto, auf den 45 Prozent des Umsatzanteils entfalle, schrieb Analyst Thorsten Reigber in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch der Bereich Wassermanagement mit einem Anteil am Umsatz von 23 Prozent sollte sich weiterhin gut entwickeln. Dabei verwies er auf den jüngst angehobenen Ausblick des US-Wettbewerbers Toro./ck/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2021 / 08:55 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2021 / 08:59 / MESZ

DE000A1H8BV3