Linz (www.anleihencheck.de) - Die Tschechische Krone (CZK) bleibt weiterhin stark, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Am Montag habe sich Tomas Holub, Direktionsmitglied der Tschechischen Zentralbank (CNB) geäußert, dass die Zinsen bereits bei der nächsten Sitzung am 23. Juni angehoben werden sollten. Eine Zinserhöhung habe der Devisenmarkt allerdings bereits seit der letzten Notenbanksitzung im Mai in den Wechselkurs eingepreist. Deshalb sei eine erneute Kursbewegung ausgeblieben. Entscheidend sei, dass die Zinserhöhung tatsächlich stattfinde. Die Aussichten für EUR/CZK würden 25,00 bis 25,50 betragen. (16.06.2021/alc/a/a) ...

