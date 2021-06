ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat Philips nach dem Rückruf von Beatmungsgeräten und der daher erfolgten Verdoppelungen seiner Rückstellungen in diesem Bereich auf "Buy" mit einem Kursziel von 56 Euro belassen. Analyst Matthew Taylor verwies in einer am Mittwoch vorliegenden Studie darauf, dass der Medizintechnikkonzern seine Jahresziele nicht geändert habe. Er schätzt den betroffenen Anteil des Geschäfts auf moderate 2 bis 3 Prozent des Konzernumsatzes./ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 20:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2021 / 20:30 / GMT



ISIN: NL0000009538

