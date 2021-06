Mit den Search Console Insights will Google mehr Informationen zur Leistung einer Website liefern. Außerdem hat der Suchmaschinenbetreiber pünktlich mit dem Rollout des Page-Experience- Updates begonnen. Wer mit der Suchmaschinenoptimierung einer oder mehrerer Websites betraut ist, kann vermutlich gar nicht genug Daten zu Performance, Ranking und Co haben. Dem will Google nun weiter Rechnung tragen. Google rollt Search Console Insights für alle aus Wie Google auf dem eigenen Blog bekannt gegeben hat, stehen die sogenannten Search Console Insights jetzt für alle Nutzerinnen und Nutzer zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...