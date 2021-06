Beim G7-Gipfel in England haben sich die Teilnehmer erstmals geschlossen hinter das Ziel der Klimaneutralität ab 2050 gestellt. Entsprechend gefragt waren in dieser Woche wieder die Greentech-Firmen, die in den letzten Monaten teilweise stark an Wert einbüßten. Der dänische Offshore-Wind-Spezialist Orsted dürfte sich weiter erholen, risikofreudige Anleger setzen auf ein Faktor-Zertifikat.

