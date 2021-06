Auf dem internationalen Kongress Biopolymer - Processing & Moulding, der in diesem Jahr online stattfand, wurden am 15. Juni 2021 die innovativsten Produktneuheiten aus kompostierbaren Kunststoffen mit den Biopolymer Innovation Awards ausgezeichnet. Der Hauptpreis ging in diesem Jahr an eine bioabbaubare Verpackungsfolie. Die interdisziplinär besetzte Jury zeichnete mit dem nach 2019 zum zweiten Mal vergebenen Preis drei Unternehmen für "wegweisende und Mut machende Innovationen auf dem Gebiet der biologisch abbaubaren Kunststoffe aus", wie Juryvorsitzender Peter Putsch, Vorstand des gastgebenden ...

