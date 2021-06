Hannover (www.anleihencheck.de) - Schließen wir direkt an das Grundlegende zur EU mit der größten europäischen Einzeltransaktion jemals an: EUR 20 Mrd. mit einem Buch von über EUR 142 Mrd. kamen für zehn Jahre zu ms -2 Bp, so Dr. Norman Rudschuck, CIIA bei NORD/LB.Lange sei gerätselt worden über Laufzeit und Size des NGEU-Debüts, bei der Laufzeit hätten viele Marktteilnehmer vollkommen richtig gelegen. Auch bei EUR 10 Mrd. wäre es schon ein gigantischer Deal gewesen, so hätten die Marktteilnehmer nicht schlecht gestaunt und anerkennend aufgrund der doppelten Summe genickt. Die IPT seien bei ms +1 Bp area gestartet, auch die Guidance mit ms flat area sei noch zu hoch gegriffen gewesen. Zusammengefasst: Dies sei die größte institutionelle Anleiheemission (ISIN EU000A3KSXE1/ WKN A3KSXE) jemals in Europa gewesen, die größte institutionelle Einzeltranchentransaktion aller Zeiten und der größte Betrag, den die EU in einer einzigen Transaktion aufgenommen habe. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...