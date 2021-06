Augsburg (www.anleihencheck.de) - Das erste Sommergewitter an den Märkten ist ausgeblieben, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.Staatsanleihen in den USA und Europa hätten sich gut behaupten können und die Renditen seien so schnell zurückgegangen, wie sie gestiegen seien.Für Andrea Greisel vom Asset Management der Fürst Fugger Privatbank hätten hier die Zentralbanken eine wichtige Rolle gespielt: "Die EZB hat zwar alle Prognosen für dieses und nächstes Jahr angehoben, bleibt aber bei ihrer expansiven Geldpolitik. Damit zeigt sie, dass sie die Inflation nicht als nachhaltig einschätzt." Die Zentralbanker sähen eher einmalige, pandemiebedingte Rohstoffpreiseffekte hinter den derzeitigen Preisanstiegen. Also alles nur halb so wild? ...

