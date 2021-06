Heute geht mit About You eine der großen E-Commerce Hoffnungen an die Börse. Der Zalando Konkurrent konnte in wenigen Jahren auf 1 Mrd. Umsatz kommen und hat auch eine technologisch führende technische Plattform aufgebaut, die er auch an andere verkauft. Daher kann man die Bewertung von ca. 4 Mrd. durchaus langfristig rechtfertigen. Mehr dazu im folgenden Video: ...

