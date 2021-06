Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv In Zeiten von Fridays for Future, nachhaltiger Klimapolitik und einem Zwei-Grad-Ziel spielen erneuerbare Energien eine immer größere Rolle. Aber welche nimmt Öl dann noch ein? Klar ist: Der Bedarf an Öl ist immer noch da und muss gedeckt werden. Das spiegelt sich auch am Rohstoffmarkt wider, denn an der Börse erfreut sich Rohöl aktuell großer Beliebtheit. Die Rohölkurse befinden sich auf Mehrjahreshochs. David Hartmann von Vontobel erläutert, was hinter dem Anstieg steckt und wie Anleger in der aktuellen Situation profitieren können.