An den Aktienmärkten herrscht derzeit wirklich fast schon Langeweile. Die Umsätze bewegen sich ebenso auf Sparflamme wie die Volatilität. Es ist schon ein Zeichen der Stärke, dass sich die Märkte angesichts der steigenden Inflationstendenzen und der heutigen Notenbanksitzung so gar nicht aus der Ruhe bringen lassen. Damit sind im Grunde genommen die Weichen für eine Sommer-Rally gestellt, sollte Jerome Powell heute nicht doch Andeutungen machen, dass die Fed künftig die geldpolitischen Zügel etwas straffer spannt. Doch Mick und Jürgen sehen das alles recht entspannt und verlieren niemals den Blick auf das große Ganze. Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.