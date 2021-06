DJ PTA-News: Cogia AG: KI-Spezialist Cogia AG platziert Kapitalerhöhung vollständig: Emission deutlich überzeichnet

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt am Main, 12:30 Uhr (pta020/16.06.2021/12:30) - Cogia AG (ISIN DE000A3H2226), ein Spezialist für KI-basierte Lösungen in den Bereichen Big Data Analytics, Kundenzufriedenheit und Medien-Monitoring, hat erfolgreich eine deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung zur Wachstumsfinanzierung durchgeführt. Es wurden 500.000 auf den Inhaber lautende Nennbetragsaktien zu einem Preis von je EUR 3,00 platziert und so das Grundkapital auf EUR 3.500.000 erhöht. Aufgrund der hohen Nachfrage konnten nicht alle Zeichnungsaufträge zugeteilt werden. Cogia fließt durch die Emission ein Bruttoerlös in Höhe von EUR 1,5 Millionen zu. Die Mittel wird der KI -Spezialist zur Wachstumsfinanzierung einsetzen.

"Künstliche Intelligenz und Big Data Analyse bringen Licht in den Daten-Dschungel. Unternehmen und Behörden fangen gerade erst an ihre Daten effektiv zu nutzen - beispielsweise zur Erhöhung der Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit. Mit unserer patentierten Software sind Kunden in der Lage, Daten in Echtzeit zu analysieren, Trends zu erkennen und frühzeitig darauf zu reagieren. Daher sehen wir in kommenden Jahren signifikante Wachstumschancen - mit bestehenden und neuen Kunden sowie durch Übernahmen", sagt Pascal Lauria, Gründer und Vorstand der Cogia AG.

Über die Cogia AG: Cogia ist ein Anbieter von KI-basierten und patentierten semantischen Lösungen im Bereich "Big Data Analytics" sowie von Medien-Monitoring-Technologie. Das Unternehmen offeriert Produkte zur intelligenten Informationssuche, -organisation und -analyse für Web- und Social Media. Ziel ist es, Unternehmen und Organisationen bei der optimalen Verwertung der verfügbaren Informationen zu unterstützen, indem das vorhandene digitalisierte Wissen durch automatisierte Verfahren inhaltlich erschlossen und strukturiert aufbereitet wird. 2020 erweiterte das Unternehmen sein Produktportfolio um die neue Lösung im Bereich "Kundenzufriedenheit": Cogia Customer Experience Manager (Cogia CXM). Cogia unterstützt Kunden aus Behörden, Wirtschaft, Agenturen und NGOs bei der Auswertung von Internet-Informationen, zu Ihnen zählen Fortune-500-Kunden.

(Ende)

Aussender: Cogia AG Adresse: Poststraße 2-4, 60329 Frankfurt am Main Land: Deutschland Ansprechpartner: Pascal Lauria Tel.: +49 69 264 8485 11 E-Mail: p.lauria@cogia.de Website: www.cogia.ag

ISIN(s): DE000A3H2226 (Aktie) Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1623839400105 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

June 16, 2021 06:30 ET (10:30 GMT)