Amazon blockiert Googles umstrittene Cookie-lose Tracking- und Targeting-Methode Floc aktiv über nahezu alle seine Websites, darunter Amazon.com, Wholefoods.com und Zappos.com. Wie Digiday in Kooperation mit drei ungenannten Developern herausgefunden hat, hindert Amazon Googles neuen Tracking-System Floc (Federated Learning of Cohorts) gezielt daran, Daten darüber zu erheben, nach welchen Produkten die Menschen in Amazons E-Commerce-Universum suchen. Die Blockade spielt sich auf Code-Ebene, also zunächst völlig unauffällig ab. Experten zufolge geht es Amazon dabei aber...

