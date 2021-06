Hannover (www.anleihencheck.de) - Während wir in der Vorwoche an dieser Stelle noch über vier Transaktionen berichten konnten, verzeichnete der Markt für EUR-Benchmarks in den vergangenen fünf Handelstagen keine Aktivität, so Henning Walten, CIIA, und Dr. Frederik Kunze von der NORD/LB.Und auch die EZB-Sitzung am vergangenen Donnerstag habe mit Blick auf Covered Bonds keine nennenswerten Impulse hervorgebracht. Zwar solle das Ankauftempo unter dem PEPP auch im 3. Quartal noch erhöht bleiben, da Covered Bonds jedoch nur einen Anteil von 0,4% am PEPP-Volumen ausmachen würden und zudem in den Monaten April und Mai keine Covered Bonds unter dem Programm angekauft worden seien, sähen die Analysten der NORD/LB durch die Beschlusslage der EZB keine Auswirkungen auf den Covered Bond-Markt. ...

