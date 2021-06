Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Kapitalmärkten wird zunehmend der Übergang in die "Nach-Corona-Zeit" eingepreist. Jens Wilhelm, im Vorstand von Union Investment zuständig für Portfoliomanagement und Immobilien, sieht daher weiter gute Chancen für Risikoanlagen wie Aktien.Gleichzeitig rechne er nicht mit einer Fortsetzung der starken Anstiege der vergangenen Monate. "Künftig wird es an den Kapitalmärkten langsamer aufwärts gehen", fasse er zusammen. Anlegern rate Wilhelm zu einem aktiven Ansatz. "In der Post-Pandemie-Phase sind Taktik und Selektion gefragt." ...

