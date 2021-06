Zeist (www.fondscheck.de) - Der Markt für nachhaltige Geldanlage wächst seit Jahren schnell, so Georg Schürmann, Geschäftsleiter der Triodos Bank Deutschland.Doch was sich im ersten Quartal 2021 auf dem deutschen Markt entwickelt habe, lasse aufhorchen: Das für deutsche Kundinnen und Kunden verwaltete Vermögen nachhaltiger Fonds sei in den ersten drei Monaten dieses Jahres um 107 Milliarden Euro auf einen neuen Höchststand von 254 Milliarden Euro angestiegen, wie der Bundesverband Investment und Asset Management (BVI) berichte. Dies entspreche einem Anteil von 8 Prozent am Gesamtmarkt. Ende 2020 habe der Anteil noch bei 5 Prozent gelegen. ...

