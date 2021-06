Willkommen zum "eMobility Update". Das sind die Themen, welche die Welt der Elektromobilität heute bewegen: Verbrenner für VW-Manager ++ Volkswagen produziert E-Lkw in Brasilien ++ Mercedes-Benz eActros vor der Weltpremiere ++ Dräxlmaier will in Rumänien Batterien montieren ++ Land Rover Defender mit Brennstoffzelle ++ Los geht's! #1 - Verbrenner für VW-Manager Zu Beginn eine fast skurrile Meldung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...