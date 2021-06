Mainz (ots) - Mittwoch, 23. Juni 2021, 20.15 UhrMit ihrem Film "Hotel Rock 'n' Roll" (Österreich 2016) vollenden Michael Ostrowski und Co-Regisseur Helmut Köpping virtuos die Trilogie zu Sex, Drugs & Rock 'n' Roll des 2014 verstorbenen Regisseurs Michael Glawogger. 3sat zeigt die österreichische Komödie am Mittwoch, 23. Juni 2021, um 20.15 Uhr in deutscher Erstausstrahlung.Vom Erbstück zum Rock-'n'-Roll-Hotel: Gemeinsam mit ihren Freunden und Hobby-Rockstars Max (Michael Ostrowski) und Jerry (Gerald Votava) versucht Mao (Pia Hierzegger), aus dem geerbten und abgehalfterten Hotel ihres Onkels ein Rock-'n'-Roll-Hotel zu machen. Dann landet auch noch Schorschi (Georg Friedrich), der gerade von einem Banküberfall kommt, mit seiner Corvette im Teich des Gartens. Schon bald muss das Erbe nicht nur gegen den Konkurrenten Harry (Detlev Buck) und die eigene Unfähigkeit verteidigt werden. In weiteren Rollen spielen Hilde Dalik, Johannes Zeiler, Jayney Klimek, Lukas König und andere. Das Drehbuch schrieben Michael Glawogger und Michael Ostrowski.Ansprechpartnerin: Claudia Hustedt, Telefon: 06131 - 70-15952;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 - 70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/hotelrocknroll"Hotel Rock 'n' Roll" als Video Stream: https://pressetreff.3sat.de/mediathek/video/1445/3sat - das Programm von ZDF,Pressekontakt:Zweites Deutsches FernsehenHA Kommunikation / 3sat PressestelleTelefon: +49 - (0)6131 - 70-12121Original-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6348/4943518