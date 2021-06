HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für New Work nach einer Investorenkonferenz der Investmentbank auf "Hold" mit einem Kursziel von 243 Euro belassen. 2021 bleibe für den Betreiber eines beruflichen Online-Netzwerks ein Jahr mit robustem Wachstum, schrieb Analyst Marius Fuhrberg in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Xing dürfte nach der Pandemie von einer wirtschaftlichen Erholung profitieren. Das Unternehmen sei von höchster Qualität, der Aktienkurs aber schon angemessen./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 15.06.2021 / 14:00 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000NWRK013

NEW WORK-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de