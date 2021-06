Die Aktie von About You (WKN: A3CNK4) hat zum Handelsauftakt am Mittwoch dieser Woche einen ziemlich soliden Start hingelegt. Während ich diese Zeilen schreibe und ca. fünfzehn Minuten nach dem Handelsstart lagen die Anteilsscheine bei ca. 26,05 Euro. Börse Online beziffert das derzeitige Tageshoch auf 26,78 Euro. Das ist ein überaus solider Start. Foolishe Investoren könnten möglicherweise Blut geleckt haben. Riskieren wir daher einen Blick darauf, ob es sich hierbei bloß um einen kurzlebigen Peak ...

Den vollständigen Artikel lesen ...