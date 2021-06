Die Allianz steigt beim Europa-Ableger des Funkturmunternehmens American Tower ein.Allianz Capital Partners übernimmt einen Anteil von 10 Prozent an ATC Europe, wie der DAX-Konzern mitteilte. Der Wert der Transaktion beläuft sich auf 530 Millionen Euro, was einem Unternehmenswert von über 8,8 Milliarden Euro entspricht.Der Einstieg erfolge im Rahmen einer langfristigen strategischen Partnerschaft mit American Tower und Caisse de depot et placement du Quebec (CDPQ). Die Kontrolle ...

