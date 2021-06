Der Innovationshub am Flughafen Wien wächst: Neben der kalifornischen Start Up-Schmiede Plug and Play ist nun auch das österreichisch-israelische Venture Capital-Unternehmen Presto Tech Hub in der AirportCity am Flughafen ansässig. Das eröffnet jungen Unternehmen neue Finanzierungs- und Vertriebsmöglichkeiten für ihre Geschäftsmodelle. Neue Projekte und Geschäftsmodelle werden überdies am morgigen "Expo Day 2021" von Plug and Play vorgestellt, darunter Projekte für einen automatisierten Cabin-Check für das Handgepäck und ein Reisegepäck-Abholungsservice vom Wohnort. Die Veranstaltung findet als Online-Stream statt, die Teilnahme ist kostenlos. "Gemeinsam mit Plug and Play ist es uns gelungen, den Standort ...

Den vollständigen Artikel lesen ...