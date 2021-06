Trotz höher als erwartet ausgefallener Daten zur Inflation in den USA ist der Goldpreis in den letzten Tagen unter Druck geraten. Werden die heutigen Aussagen der US-Notenbank Fed ein game changer - oder fällt das Edelmetall weiter? Goldpreis - Tapering der Fed, ja oder nein? Wie praktisch alles an den Finanzmärken ist auch der Goldpreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...