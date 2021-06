Das Themendepot Edelmetalle bewegte sich in der abgelaufenen Handelswoche im Umfeld insgesamt schwächerer Edelmetallpreise. Hinzu kamen gegenläufige Währungsbewegungen. Die in der vergangenen Woche gesehene Kombination aus einem stärkeren südafrikanischen Rand und höheren Kursen der Platinminen-Aktien Anglo American Platinum und Sibanye Stillwater kehrte sich in dieser Woche um. Kompensiert wurde dieser Effekt durch einen höheren US-Dollar und eine bessere Entwicklung der Silberminen-Aktien Coeur Mining und Hecla Mining.In der letzten Handelswoche ...

