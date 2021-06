Zur Wochenmitte startet der deutsche Leitindex mit leichten Verlusten in den Handelstag. Vor der heutigen Fed-Sitzung scheinen die Anleger vorerst abwartend zu agieren. Im Fokus der Stuttgarter Anleger steht indes ein Börsen-Neuling. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger1. About You (WKN A3CNK4)Herzlich Willkommen auf dem Stuttgarter Börsenparkett, About You! Am Morgen wagte der Online-Modehändler den Sprung an die Börse. Der erste Preis lag mit 25,60 Euro gut 11% über dem Ausgabepreis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...