About You legt den viertgrößten Börsengang in Deutschland in diesem Jahr hin. Die Aktie des Online-Modehändlers ging am Mittwoch deutlich oberhalb des Angebotspreises in den Handel und legte am Mittag nochmal zu. Der ganz große Wurf gelang den Hamburgern allerdings nicht, die eigenen Erwartungen waren zum Teil höher.Der erste Kurs von About You stand mit 25,60 Euro etwa elf Prozent über dem am Montag festgelegten Angebotspreis von 23 Euro. In den Mittagsstunden kletterte die Aktie bis auf 26,80 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...