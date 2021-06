Amundi hat aktuelle Zahlen zum globalen ETF-Markt veröffentlicht. Demnach entwickelte sich die Nachfrage leicht rückläufig. Unterm Strich stehen allerdings noch wie vor große Zuflüsse, vor allem in Aktien-ETFs. Von Jahresbeginn bis Ende Mai 2021 sind weltweit fast 500 Mrd. Euro an neuen Mitteln in ETFs zugeflossen. Allein im Mai waren es 87,3 Mrd. Euro, was allerdings einem leichten Rückgang im Vergleich zum April (+104 Mrd. Euro) entspricht. Das geht aus dem aktuellen Marktbericht von Amundi hervor.ETFs ...

