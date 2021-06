Damit würdige der Aufsichtsrat seine außerordentlichen Leistungen in den vergangenen Jahren, seine herausragende fachliche Kompetenz sowie sein umsichtiges Führungsverhalten, teilte das Unternehmen in einer Aussendung mit. Sein bisheriger Vertrag wäre im Februar 2022 ausgelaufen. Strobl ist seit März 2017 CEO der Bank. Die RBI-Aktie notiert in Wien zeitweise 1,07 Prozent im Minus bei 20,42 Euro. (Schluss) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...