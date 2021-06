(shareribs.com) Washington 16.06.2021 - Jüngsten Daten von Wood Mackenzie und der Solar Energy Industries Association zufolge, haben die PV-Kapazitäten in China die Marke von 100 GW überschritten. Im Rahmen des US Solar Market Insight Q2 2021 Berichtes teilten die SEIA und Wood Mackenzie mit, dass die Erzeugungskapazitäten von PV-Anlagen in den USA im ersten Quartal 2021 auf mehr als 100 GW gestiegen ...

