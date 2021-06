WKN A14KEB Ordentliche Hauptversammlung 2021 Absetzung der Tagesordnungspunkte 6 und 7

In der Einberufung der ordentlichen Hauptversammlung 2021 (virtuelle Hauptversammlung) der home24 SE für Donnerstag, den 17. Juni 2021, in Berlin (Veröffentlichung im Bundesanzeiger vom 10. Mai 2021) sind unter Punkt 6 der Tagesordnung die 'Beschlussfassung über die Aufhebung des Genehmigten Kapitals 2020 und die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der Möglichkeit zum Ausschluss des Bezugsrechts (Genehmigtes Kapital 2021) sowie entsprechende Änderungen der Satzung' und unter Punkt 7 der Tagesordnung die 'Beschlussfassung über die Anpassung der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. März 2017 zur Ausgabe von Performance Shares als virtuelle Aktienoptionen sowie zur Lieferung von Aktien der Gesellschaft zur Bedienung von Bezugsrechten aus Performance Shares an Mitglieder des Vorstands und Arbeitnehmer der Gesellschaft sowie an Arbeitnehmer von mit der Gesellschaft verbundenen Unternehmen (Long Term Incentive Plan 2019 - 'LTIP 2019') sowie über die Anpassung des Bedingten Kapitals 2019 zur Bedienung von Bezugsrechten aus Performance Shares, die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. März 2017 ausgegeben wurden, sowie zur entsprechenden Änderung der Satzung' vorgesehen. Es hat sich gezeigt, dass einzelne Aktionäre und Aktionärsgruppen aufgrund interner Statuten Vorbehalte gegen die Beschlussvorschläge der Verwaltung zu diesen beiden Tagesordnungspunkten haben. Der Vorstand hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, die oben genannten Tagesordnungspunkte 6 und 7 von der Tagesordnung der auf den 17. Juni 2021 einberufenen ordentlichen Hauptversammlung (virtuelle Hauptversammlung) abzusetzen. Berlin, im Juni 2021 home24 SE Der Vorstand