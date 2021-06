Paris (www.fondscheck.de) - Seit Jahresbeginn sind ETFs bis Ende Mai global fast 500 Mrd. Euro an neuen Mitteln zugeflossen, so die Experten von Amundi.Im Mai seien es 87,3 Mrd. Euro gewesen, was einem leichten Rückgang im Vergleich zum April entspreche (+104 Mrd. Euro).Aktien-ETFs (+59,1 Mrd. Euro) hätten im Vergleich zu Anleihe-Produkten (+22,5 Mrd. Euro) weiterhin im Anlegerfokus gestanden. Wie im April würden die Zuflüsse in Aktien-ETFs jedoch erneut unter dem Höchststand im März dieses Jahres von 109 Mrd. Euro bleiben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...