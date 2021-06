Noch in diesem Jahr soll die polnische Hafenstadt Gdynia in der Danziger Bucht 24 Einheiten des Mercedes-Benz eCitaro von Daimler Buses erhalten. Das Unternehmen hat den ersten Auftrag über vollelektrische Stadtbusse aus dem Nachbarland erhalten. Die Bestellung umfasst demnach acht Gelenk- und 16 Solobusse, sie sollen beim Verkehrsunternehmen PKA Gdynia zum Einsatz kommen, wie der Hersteller in einer ...

